Вышка изучила креативные профили российских городов

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ определил креативные специализации городов. На фоне существенной неоднородности креативных индустрий и, ожидаемо, предельной их концентрации в мегаполисах столичного значения, многие российские города, в которых проживают до 500 тыс. человек, по уровню креативной активности не уступают более крупным.

В сентябре 2021 года, объявленного ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития, в России была утверждена Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Несмотря на название документа, описанные в нем механизмы поддержки предлагается в равной степени относить и к мегаполисам, и к другим городам, и даже к негородским территориям.

Один из руководителей исследования Евгений Куценко, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, отмечает: «Десятилетний опыт Европейской комиссии, который мы учитывали в нашей работе, доказывает: тщательная оценка региональных специализаций, анализ уникальных конкурентных преимуществ и траекторий развития территорий помогает существенно повысить эффективность мер региональной политики. Например, позволяет перейти от конкуренции за счет льгот и субсидий к ставке на уникальные ценностные предложения, прицельный поиск инвесторов в имеющиеся или связанные отрасли специализации, активное межрегиональное и международное сотрудничество. В России система мер поддержки креативных индустрий только формируется, и важно с самого начала избежать дублирования проектов и профильных инфраструктур, фрагментации дефицитного ресурса развития, снизить риски увлечения проектами с нуля».

Реклама

Чтобы выяснить, насколько равномерно креативные индустрии распределены по городам страны и как масштабы города коррелируют с уровнем занятости населения в креативных индустриях, исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провели анализ на выборке 197 городов с численностью населения более 100 тысяч человек, включая Москву и Санкт-Петербург. В работе использован уникальный, учитывающий российские особенности классификатор креативных индустрий, относящий к ним виды деятельности, в которых доля креативных специалистов превышает 30%. Расчеты произведены на данных финансовой и статистической отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в креативном секторе.

Исследование подтвердило, что креативные индустрии — преимущественно городской феномен, в котором особую роль играют Москва и Санкт-Петербург. Мегаполисы столичного значения заметно опережают другие города-миллионеры и по концентрации креативных индустрий, и по уровню занятости в них. В Москве работает каждый третий занятый в креативных индустриях, в Санкт-Петербурге — почти каждый десятый (8,9%). Наиболее велика доля Москвы (в диапазоне от 40 до 60% от всех занятых в креативных индустриях страны) в таких индустриях, как: звукозапись, телевидение и радиовещание, образование в креативных индустриях, кино и анимация, ИТ и видеоигры, реклама и пиар. Всего в больших (с численностью населения до 500 тыс. человек), крупных (до 1 млн) и крупнейших (свыше млн человек) городах трудятся 81% работников креативных индустрий.

Масштаб города не всегда коррелирует с величиной индекса креативной активности (рассчитывается по числу занятых в креативных индустриях на 10 000 населения). Хотя по этому показателю также лидирует Москва (505), а следом идет Красногорск (339), испытывающий явное влияние столичной агломерации, и Санкт-Петербург (336), высокие значения индекса также демонстрируют Кострома (327), Екатеринбург (260) и Ярославль (243). В топ-20 по этому показателю вошли только семь из 16 российских городов-миллионеров. Многие участники верхней двадцатки находятся сравнительно далеко от столиц и относятся даже не к крупным, а к большим городам.

Прослеживается статистическая связь между уровнями креативной активности и диверсификации городского креативного сектора. В частности, высокие значения индекса креативной активности характерны для городов, в которых присутствует не менее трех отраслей специализации.

Исследование выявило существенную неоднородность креативных индустрий. Их можно разделить на локальные, относительно равномерно распределенные по городам разного размера (издательское дело, исполнительские искусства, музеи, библиотеки, архивы, промыслы и ремесла, фотография, художественное творчество, кино и анимация), и бизнес-индустрии, сконцентрированные преимущественно в больших, крупных и особенно крупнейших городах и выступающие драйвером экономического развития креативного сектора.

Административный и исторический статус города — не гарантия высокой креативной активности. Принадлежность к административным центрам субъекта Российской Федерации оказывает заметное влияние только на креативную активность в индустрии ИТ и видеоигр. В издательской, исполнительской деятельности и телерадиовещании более ощутимый эффект оказывает статус города как республиканской столицы.

В локальных индустриях выделяется «культурное ядро», включающее музеи, библиотеки, архивы, издательскую деятельность и исполнительские искусства. Эти отрасли характеризуются значительной некоммерческой составляющей и тесно связаны с культурой. В то же время для развития городских бизнес-индустрий важно соседство с себе подобными.

Москва и Санкт-Петербург — ведущие центры креативных индустрий в России — требуют индивидуального управленческого подхода, ориентированного на глобальное лидерство и конкуренцию за таланты с другими мировыми городами, подчеркивают исследователи НИУ ВШЭ. Политика поддержки креативных индустрий в городах-миллионерах может быть направлена на преодоление их отставания от столиц, особенно в сегменте городских бизнес-индустрий. Специальные меры государственной поддержки целесообразно применить к большим городам с высокой креативной активностью. Культурный потенциал столиц национальных республик может рассматриваться в качестве дополнительного источника их экономической диверсификации.

Важной частью работы является приложение, содержащее оценки креативных специализаций по всем большим городам страны. Результаты исследования Высшей школы экономики могут быть полезны для поддержки решений представителей органов власти и предпринимателей, задумывающихся о локализации своих бизнес-проектов, также они могут вдохновить креативных деятелей, оценивающих новые возможности развития в городах России.

Исследование проведено в рамках НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (грант № 075-15-2020-978).