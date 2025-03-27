Вышел трейлер фильма «Почтарь», снятого в Рязанской области

Вышел трейлер фильма «Почтарь» (12+), съемки которого проходили в Рязанской области. Драма снята к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В главной роли актер Александр Петров.

Съёмки кинофильма проходили в Рязани, в музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново, в музее-усадьбе академика Ивана Павлова и в Касимове.

Драма расскажет историю скромного почтальона-аутиста, который в военные годы защищает жителей маленького городка от плохих вестей. Главный герой с раннего детства разносит письма и делает это хорошо, за что ему благодарны все жители города. Однако происходит немыслимое: почтальон теряет важное письмо из военного ведомства. Выясняется, что последним телеграмму видел герой Петрова.

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Премьера фильма состоится 24 апреля.