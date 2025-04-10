Создатели дерзкой sci-fi комедии «Нейробатя» (16+) представили официальный трейлер и постер. Фильм расскажет о цифровом будущем, отцах и детях, а также о том, что бывает, когда сознание оказывается внутри умной колонки — или робота-петуха.

Главные роли в проекте исполнили Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачёв. В фильме также появятся блогеры Wylsacom, Даня Крастер, олимпийская чемпионка Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов.

Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат», входящий в состав холдинга «Национальная Медиа Группа».

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Сюжет фильма «Нейробатя»

Айтишник Гриша создаёт нейросеть, способную переносить сознание человека в «умные» устройства. Его первым «тестовым объектом» становится собственный отец — бывший глава ОПГ по прозвищу Бес. Путешествуя из одного гаджета в другой, отец и сын отправляются в безумное приключение, которое помогает им заново понять и принять друг друга.

Что рассказывают авторы

Режиссёр Виталий Дудка называет картину историей о корнях, принятии и силе настоящей связи:

«Да, у нас есть робот-петух, есть экшен, драйв и масса абсурда. Но в центре — очень живая история. О том, как важно помнить, кто ты и откуда. Только тогда можно двигаться дальше».

Продюсер Роксана Санкина отмечает жанровое разнообразие:

«Здесь всё сразу: sci-fi, роуд-муви, экшен, комедия, немного любви и даже Настасья Самбурская в образе Умы Турман. Но это кино не перегружает, а, наоборот, заряжает».

Денис Власенко, исполнивший роль главного героя Гриши, рассказал:

«Гриша — обычный парень, в котором многие узнают себя. Он мечется, боится, не получает поддержки. А история о блуждании сознания по гаджетам — это просто метафора. Важно то, как мы общаемся и насколько настояща эта связь».

Валентина Ляпина играет девушку по имени Пелагея, живущую в поселении староверов:

«Это первый мой опыт игры без звука. Во время подготовки я носила беруши и ни с кем не разговаривала. Было сложно. Но именно этот вызов мне и был интересен».

Интересные факты о фильме

Главный технический герой картины — аниматроник-робот-петух, созданный той же командой, что и Робогозина для «Кибердеревни». Управлением занималась команда из пяти человек.

Это вторая совместная работа режиссёра Виталия Дудки и актёра Дениса Власенко.

За время фильма сознание героя перемещается в игрушку, автомобильную магнитолу, умную колонку, часы и даже робота-бойца.

Актриса Валя Ляпина при подготовке к роли общалась с окружающими исключительно с помощью текста на телефоне и жестов.

Премьера фильма «Нейробатя» (16+) состоится 17 июля 2025 года.

Фото и видео: пресс-служба DUDKA FILMS