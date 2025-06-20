Вышел тизер сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» от Wink

Онлайн-кинотеатр Wink представил тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+) и раскрыл полный актёрский состав. Новая мелодрама вдохновлена культовым фильмом Владимира Меньшова, но сюжет — современный, с акцентом на 2000-е и ностальгией по юности.

Премьера — осенью 2025 года. Сначала сериал выйдет эксклюзивно в Wink, позже его покажет телеканал СТС.

О чём сериал

В центре истории — три подруги, которые в начале 2000-х приезжают в летнюю Москву, мечтая найти любовь, работу и себя. Проходит 20 лет, и героини встречаются снова. За спиной — разные судьбы, разочарования, победы и нерешённые вопросы прошлого.

Молодых девушек сыграли: Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова (Маш Милаш).

Повзрослевшие героини — это: Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Валерия Астапова.

Проект собрал сильный актёрский состав. В сериал уже заявлены: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов. К ним присоединились: Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Антон Васильев, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Дэниел Барнс, Александра Ревенко, Алена Долголенко, Владислав Тирон, Анна Невская, Валентин Анциферов, Александр Метелкин.

В камео появятся Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Апполонов.

Проект входит в линейку Wink Originals — туда же входят хиты «Слово пацана», «Фишер», «Комбинация». Съёмками занимались «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Режиссёры — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

«Мы начали работать над проектом ещё на стадии сценария. Опыт, полученный в команде, для меня бесценен. На съёмках ходили за Андреем Николаевичем с блокнотами», — рассказывает Ольга Долматовская.

Легендарная фраза «Москва слезам не верит» получает новое прочтение.