Вышедший из колонии мужчина угрожал зарезать рязанца, который не дал ему сигарету

В Рязани на улице Лермонтова был задержан мужчина, подозреваемый в угрозе убийством. Об этом стало известно после того, как в полицию обратился 32-летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Как установили сотрудники патрульно-постовой службы, к прохожему подошел 47-летний мужчина и попросил сигарету. Получив отказ, незнакомец стал ругаться, достал нож и пригрозил расправой. Испугавшись, потерпевший скрылся и позвонил в полицию.

Злоумышленник был найден и задержан нарядом ППС. По данным полиции, ранее он уже был судим за хищения и недавно освободился из мест лишения свободы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Согласно этой статье, ему грозит до двух лет лишения свободы.