Вышедшего на дорогу после ДТП водителя сбили насмерть в Татарстане

В Татарстане сбили насмерть водителя, вышедшего на дорогу после ДТП. Подробности сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

На 859-м километре трассы М7 «Волга» в Пестречинском районе 55-летний водитель автомобиля «Лада» на летней резине не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

После столкновения мужчина вышел на дорогу, в этот момент на него совершает наезд Skoda, под управлением 60-летнего водителя. Пострадавший получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице.

Момент наезда попал на камеру регистратора.