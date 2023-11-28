Вторник, 28 ноября, 2023
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Вышедшего на дорогу после ДТП водителя сбили насмерть в Татарстане

7info
Фото: t.me/gibddtatarstan
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В Татарстане сбили насмерть водителя, вышедшего на дорогу после ДТП. Подробности сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

На 859-м километре трассы М7 «Волга» в Пестречинском районе 55-летний водитель автомобиля «Лада» на летней резине не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

После столкновения мужчина вышел на дорогу, в этот момент на него совершает наезд Skoda, под управлением 60-летнего водителя. Пострадавший получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице.

Момент наезда попал на камеру регистратора.

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