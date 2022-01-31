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Понедельник, 31 января, 2022

Выросло число рязанцев, госпитализированных с короновирусом

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Выросло число рязанцев, госпитализированных с короновирусом

7info
Изображение Михаил Докукин с сайта Pixabay
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На 19.30 30 января в больницах Рязани и области находилось 534 пациента, заразившихся COVID-19, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Днём ранее, в субботу, 29 января, в больницах находилось 495 человек.

Состояние 66 госпитализированных — тяжёлое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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Состояние 92 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 376 — средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома, госпитализация не требуется.

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