Пострадавших во время ЧП в Шиловском районе стало больше

По состоянию на 21 августа в результате чрезвычайного происшествия в Шиловском районе Рязанской области погибли 26 человек. Ещё 33 человека находятся на стационарном лечении: 17 — в лечебных учреждениях Рязани, 16 — в медицинских центрах Москвы. 120 пациентов получают амбулаторное лечение. Об этом сообщили в региональной опергруппе.

Отметим, что число попавших в больницы увеличилось. Вчера вечером сообщалось о 30 пациентах в стационарах — 15 в рязани и 15 в Москве. Кроме того, сообщалось о 109 пациентах на амбулаторном лечении.

Работы по опознанию тел и проведению необходимых экспертиз продолжаются.

Режим чрезвычайной ситуации в посёлке Лесной по-прежнему действует. Специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия, в том числе на территории пострадавшего предприятия.

Для тех, кто хочет помочь, открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные деньги будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьёзные травмы.

Официальный сайт: https://fundryazan.ru/donations

Телефоны горячей линии:

84913637464 (круглосуточно)

84913637035.

Вопросы своевременного предоставления выплат, оказания мер поддержки семьям, в том числе несовершеннолетним детям, находятся на контроле в прокуратуре Рязанской области. Ведомство сообщило, что с родственниками пострадавших встретился первый заместитель прокурора региона Антон Шумский.