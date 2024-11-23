Сайт aif.ru опубликовал сводку СВО на утро 23 ноября.

Британский телеканал Sky News сообщает, что Вооруженные силы Украины испытывают серьёзные трудности по всей линии фронта. Аналитики канала отмечают, что российская армия продвигается с существенными темпами, ежедневно занимая новые территории. Критическая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что часть украинских войск, включая элитные подразделения, оказались заблокированы на приграничных рубежах с Курской областью и не могут поддержать части на Донбассе, где российские силы действуют особенно активно.

Бои за Часов Яр

По сообщениям с мест, в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике идут ожесточенные бои. Военный эксперт Андрей Марочко утверждает, что российские подразделения контролируют около 30% территории города, плюс еще 10% — это так называемая «серая зона», которая периодически переходит из рук в руки. При этом в украинских СМИ неоднократно упоминалось, что украинские бойцы размещают огневые точки в жилых районах, что затрудняет работу российской артиллерии и создает угрозу для гражданских.

Захват бронеавтомобиля «Мастиф»

Министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники захватили в Курской области британский бронеавтомобиль «Мастиф». По данным Минобороны, бронеавтомобиль достался в бою, когда российские солдаты устроили засаду на отряд ВСУ. В ходе этой атаки были уничтожены украинские боевики и захвачена техника, включая «Мастиф».

Проблемы среди украинских военных медиков

Сергей Лебедев, представитель пророссийского движения на Украине, в интервью РИА Новости рассказал о тревожной ситуации с мобилизованными молодыми медиками на передовой. По его словам, выпускницы медицинских вузов, отправленные на фронт как санитары и медики, нередко сталкиваются с насилием со стороны сослуживцев. Родители этих девушек якобы обращались за помощью к Лебедеву, утверждая, что находиться в тылу более безопасно, чем на передовой. Некоторые медики на передовой вынуждены вступать в отношения с офицерами, чтобы обезопасить себя, но это не всегда помогает — в случае гибели командиров младший состав, по его словам, начинает запугивать и нападать на медиков.