Понедельник, 26 мая, 2025
25.2 C
Рязань
Общество

Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок

Валерия Мединская

24 одиннадцатиклассника из «Роснефть-класса» школы №43 услышали свой последний школьный звонок. Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие», которую реализует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав ПАО «НК «Роснефть»).  

Теперь ребят ждут выпускные экзамены и поступление в вузы. С напутственной речью к выпускникам обратился Вячеслав Абдулаев, начальник отдела развития персонала Рязанской НПК. Он отметил, что впереди у выпускников новый этап – взрослая жизнь и выбор будущей профессии. Сотрудники предприятия будут рады видеть их на практике во время учебы в университете, а после его окончания – в коллективе нефтезавода.

Рязанская НПК активно развивает программу подготовки кадров, давая молодым специалистам возможность получить образование и работу. Обучение ведется в рамках корпоративной системы «школа – колледж/вуз – предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».  

Наставники компании сопровождают учеников на всех этапах, знакомя их с профессиями, деятельностью «Роснефти» и РНПК, корпоративными стандартами и ценностями. Учащиеся посещают завод с экскурсиями, участвуют в профильных мероприятиях. Предприятие сотрудничает с 20 вузами России и 13 колледжами Рязанской области. Студентам предоставляется возможность прохождения ознакомительной, производственной и преддипломной практики.  

Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».
Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».
Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».
Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».
Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».
Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие».

На сегодня более 50% выпускников «Роснефть-классов» (свыше 180 человек) продолжают обучение в ведущих нефтехимических вузах страны.  

Сейчас Рязанская НПК объявила набор в 10-й «Роснефть-класс». Подать заявку можно дистанционно: необходимо скачать форму с сайта школы, заполнить, отсканировать и отправить на электронную почту sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «Заявление в Роснефть-класс».

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.

Последние новости

Новости России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ГИА 2025 года

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи.
Общество

Второе предупреждение по БПЛА за день объявлено в Рязанской области

Рязанцам сообщили об угрозе атаки беспилотников.
Кино и ТВ

«Когда меня пригласили, я заплакал»: Юрий Колокольников рассказал съёмках шоу «Мастер игры»

Артист объяснил, почему согласился стать ведущим.
Спорт

Рязанская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом

Губернатор Павел Малков рассказал, что будет сделано в рамках соглашения.
Новости России

Готовился «удар века»: сегодня ночью Россия пожалела Украину?

По информации инсайдеров, российское командование намеревалось нанести максимально плотный и разрушительный удар, но в последний момент планы были изменены.
Происшествия

В Рыбновском районе «Хендай» врезался в опору ЛЭП

25 мая около 18:40 в селе Алешня Рыбновского района произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай».
Общество

В Рязани отметили День предпринимателя

В администрации города прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню российского предпринимателя
Происшествия

В Рязанской области за выходные в ДТП пострадали 15 человек, есть погибшие

Кроме того, зарегистрировано 86 аварий с материальным ущербом.