Выпускники рязанского «Роснефть-класса» отметили последний звонок

24 одиннадцатиклассника из «Роснефть-класса» школы №43 услышали свой последний школьный звонок. Этот выпуск стал уже восьмым в рамках корпоративной программы непрерывного обучения «школа – колледж/вуз – предприятие», которую реализует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав ПАО «НК «Роснефть»).

Теперь ребят ждут выпускные экзамены и поступление в вузы. С напутственной речью к выпускникам обратился Вячеслав Абдулаев, начальник отдела развития персонала Рязанской НПК. Он отметил, что впереди у выпускников новый этап – взрослая жизнь и выбор будущей профессии. Сотрудники предприятия будут рады видеть их на практике во время учебы в университете, а после его окончания – в коллективе нефтезавода.

Рязанская НПК активно развивает программу подготовки кадров, давая молодым специалистам возможность получить образование и работу. Обучение ведется в рамках корпоративной системы «школа – колледж/вуз – предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».

Наставники компании сопровождают учеников на всех этапах, знакомя их с профессиями, деятельностью «Роснефти» и РНПК, корпоративными стандартами и ценностями. Учащиеся посещают завод с экскурсиями, участвуют в профильных мероприятиях. Предприятие сотрудничает с 20 вузами России и 13 колледжами Рязанской области. Студентам предоставляется возможность прохождения ознакомительной, производственной и преддипломной практики.

На сегодня более 50% выпускников «Роснефть-классов» (свыше 180 человек) продолжают обучение в ведущих нефтехимических вузах страны.

Сейчас Рязанская НПК объявила набор в 10-й «Роснефть-класс». Подать заявку можно дистанционно: необходимо скачать форму с сайта школы, заполнить, отсканировать и отправить на электронную почту sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «Заявление в Роснефть-класс».