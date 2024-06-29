Выпускникам Рязанского филиала университета МВД вручили погоны

В субботу, 29 июля, в Рязани состоялась торжественная церемония вручения лейтенантских погон слушателям пятого курса Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Уже совсем скоро, после выпуска из вуза, они пополнят различные подразделения органов внутренних дел.

В мероприятии приняли участие представители регионального Управления МВД, руководство и педагоги университета, представители органов власти, ветераны, духовенство. Поддержать выпускников пришли их родные, близкие и друзья. С приветственным словом к ним обратилась первый зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она пожелала выпускникам стойкости духа и сил в борьбе с преступностью. Рослякова выразила надежду, что выпускники, в каких регионах им бы ни пришлось проходить службу, с теплом и благодарностью будут вспоминать вуз и рязанскую землю.

С напутствием к курсантам обратился заместитель председателя регионального парламента генерал-майор полиции в отставке Николай Макариков. От имени председателя Думы и депутатов он поздравил курсантов с присвоением их первых званий.

— Сегодня вы становитесь причастны к офицерскому корпусу МВД, и это важный день для каждого. Немаловажно и то, что после выпуска из вуза каждый из вас собирается служить в органах внутренних дел. Убеждён, что это ваш осознанный выбор. Большое спасибо родителям за воспитание таких достойных ребят, а вузу — за подготовку перспективных кадров для МВД, — отметил Макариков.

Из рук зампреда регионального парламента педагоги Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя получили ценные подарки, а лучшие выпускники — почётные грамоты. Также были вручены награды от Рязанской городской Думы и регионального Управления МВД.

Для гостей праздника прошёл концерт, выпускники вуза открыли памятную доску своего выпуска.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.