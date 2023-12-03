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Выпускник Рязанского военного автомобильного института погиб на СВО

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17 ноября во время выполнения боевой задачи погиб участник специальной военной операции Евгений Смирнов. О гибели коллеги сообщает страница комбината «Электрохимприбор» ВКонтакте.

Смирнову было 50 лет. Участник СВО родился в Нижегородской области, закончил Рязанский военный высший автомобильный институт имени В. П. Дубынина. На комбинат «Электрохимприбор» Евгений Алексеевич пришёл в 2018 году — трудился мастером участка в цехе 435.

Смирнов имеет награды за миротворческую операцию в Нагорном Карабахе, служил на Кавказе. Мобилизовали Евгения в 2022 году.

Похороны героя прошли 2 декабря в городе Лесной.

Выпускник Рязанского военного автомобильного института погиб на СВО
Фото: vk.com/ehponline

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