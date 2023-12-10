Воскресенье, 10 декабря, 2023
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Выпускник Рязанского десантного училища Александр Швец погиб на СВО

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Во время проведения специальной военной операции погиб 23-летний выпускник Рязанского десантного училища, лейтенант из Ростовской области Александр Швец. О гибели военного сообщает donday.ru.

Швец — уроженец города Каменск-Шахтинский. После школы поступил в десантное училище в Рязани. Некоторое время служил инструктором, готовил бойцов для участия в СВО, затем отправился на фронт.

Александр пропал без вести в конце октября. 28 числа с офицером последний раз общались родные. О смерти бойца стало известно в начале зимы.

Лейтенанта похоронят в родном городе. Прощание состоится 11 декабря на улице Кирова, 45 в 14:00.

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