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Происшествия

Врач-терапевт выплатит 112 тысяч рублей рязанской больнице за нарушение условий договора

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Выпускница медуниверситета выплатит более 100 тысяч рублей рязанской больнице за нарушение условий договора. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Рязани.

Суд рассмотрел иск городской больницы №5 к бывшей сотруднице. Выпускница Рязанского государственного медицинского университета обучалась по договору целевого обучения, после получения диплома специалист, выполняя условия договора, устроилась работать в качестве участкового врача-терапевта. Однако девушка отработала лишь два месяца из положенных пяти лет и уволилась по собственному желанию. Больница, выдвигая исковые требования, хотела получить компенсацию в двойном размере на сумму 224 тысячи рублей.

Суд постановил в качестве возмещения затрат на ежемесячные выплаты, которые больница осуществляла во время обучения девушки в институте, вернуть 112 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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