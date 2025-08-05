Врач-терапевт выплатит 112 тысяч рублей рязанской больнице за нарушение условий договора

Выпускница медуниверситета выплатит более 100 тысяч рублей рязанской больнице за нарушение условий договора. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Рязани.

Суд рассмотрел иск городской больницы №5 к бывшей сотруднице. Выпускница Рязанского государственного медицинского университета обучалась по договору целевого обучения, после получения диплома специалист, выполняя условия договора, устроилась работать в качестве участкового врача-терапевта. Однако девушка отработала лишь два месяца из положенных пяти лет и уволилась по собственному желанию. Больница, выдвигая исковые требования, хотела получить компенсацию в двойном размере на сумму 224 тысячи рублей.

Суд постановил в качестве возмещения затрат на ежемесячные выплаты, которые больница осуществляла во время обучения девушки в институте, вернуть 112 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.