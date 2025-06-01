Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

Выпускница одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга удивила россиян слишком откровенным нарядом на последний звонок, пишет «КП».
По данным издания, мероприятие проходило в актовом зале, а в спортзале выпускники перед родителями исполнили танец.
При этом школьники отреагировали на наряд девочки спокойно, мероприятие прошло без эксцессов.
В публикации указано, что директор школы сделал замечание выпускнице, но за нее вступились ее родители. В администрации Калининского района подчеркнули, что учтут ошибки после скандала.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники