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Новости России

Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

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Изображение от Freepik
Новости России

Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

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Выпускница одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга удивила россиян слишком откровенным нарядом на последний звонок, пишет «КП».

По данным издания, мероприятие проходило в актовом зале, а в спортзале выпускники перед родителями исполнили танец.

«Выбранный наряд для всех ее одноклассников стал сюрпризом — розовый цвет, глубокое декольте, экстремально короткая длина», — говорится в публикации.

При этом школьники отреагировали на наряд девочки спокойно, мероприятие прошло без эксцессов.

«Травли в ее адрес точно нет. Но удивительно, что столько разговоров из-за платья», — отметил один из ее знакомых.

В публикации указано, что директор школы сделал замечание выпускнице, но за нее вступились ее родители. В администрации Калининского района подчеркнули, что учтут ошибки после скандала.

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