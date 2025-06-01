Выпускница из Петербурга удивила россиян откровенным нарядом на последний звонок

Выпускница одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга удивила россиян слишком откровенным нарядом на последний звонок, пишет « КП ».

По данным издания, мероприятие проходило в актовом зале, а в спортзале выпускники перед родителями исполнили танец.

«Выбранный наряд для всех ее одноклассников стал сюрпризом — розовый цвет, глубокое декольте, экстремально короткая длина», — говорится в публикации.

При этом школьники отреагировали на наряд девочки спокойно, мероприятие прошло без эксцессов.

«Травли в ее адрес точно нет. Но удивительно, что столько разговоров из-за платья», — отметил один из ее знакомых.

В публикации указано, что директор школы сделал замечание выпускнице, но за нее вступились ее родители. В администрации Калининского района подчеркнули, что учтут ошибки после скандала.