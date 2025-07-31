Выплату к 1 сентября для льготных категорий семей с детьми следует сделать федеральной и распространить на все регионы России. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), сообщает ТАСС.

Сегодня подобные выплаты существуют только в части регионов — в виде пособий для малоимущих, многодетных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Размер и условия получения зависят от субъекта РФ.

«Во всех регионах дети идут в школу, но где-то родители могут рассчитывать лишь на федеральное универсальное пособие, сумма которого зависит от доходов и имущества семьи, а где-то — на дополнительные региональные выплаты на покупку школьной формы, рюкзаков и письменных принадлежностей. Таким образом, доступ к помощи напрямую зависит не от нуждаемости, а от места проживания», — отметил депутат.

По словам парламентария, хотя в стране много говорится о поддержке семей, отсутствие единых принципов распределения помощи создаёт не только материальный, но и символический разрыв между регионами.

«Получается, в одном регионе семья получает ощутимую поддержку, а в другом — остаётся один на один с проблемами. Это подрывает идею справедливой государственной помощи», — подчеркнул Гаврилов.

Он предложил ввести единый федеральный механизм выплат, основанный на принципе равного старта при подготовке к учебному году.

«Речь не о полном выравнивании условий, а о создании системной меры поддержки. Базовая выплата, соразмерная минимальным затратам на подготовку школьника, могла бы стать гарантированной помощью от государства для всех нуждающихся семей с детьми-школьниками — вне зависимости от региона», — пояснил депутат.

Такая выплата, по мнению Гаврилова, не отменит адресные и целевые программы, которые могут учитывать специфику отдельных семей, но значительно снизит финансовую нагрузку в самый затратный период перед началом учебного года.

Что ещё предлагают депутаты?

Депутаты Госдумы от разных фракций подготовили законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников. Документ, направленный на заключение в правительство, оказался в распоряжении ТАСС.

Среди авторов инициативы — председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также председатель комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Согласно тексту законопроекта, раз в год денежную выплату смогут получать:

один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей от 6 до 18 лет, если ребенок достиг 6-летнего возраста не позднее 1 сентября текущего года,



либо сами дети с инвалидностью или ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по общеобразовательным программам,

— при условии, что они являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории страны.



Размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума в целом по России. Сумма будет предоставляться на каждого школьника в семье.

Сейчас прожиточный минимум в РФ составляет:

17 773 рубля — в среднем по стране;



19 329 рублей — для трудоспособного населения;



17 201 рубль — для детей;



15 250 рублей — для пенсионеров.

