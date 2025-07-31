Выплату к 1 сентября для льготных категорий семей с детьми следует сделать федеральной и распространить на все регионы России. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), сообщает ТАСС.
Сегодня подобные выплаты существуют только в части регионов — в виде пособий для малоимущих, многодетных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Размер и условия получения зависят от субъекта РФ.
По словам парламентария, хотя в стране много говорится о поддержке семей, отсутствие единых принципов распределения помощи создаёт не только материальный, но и символический разрыв между регионами.
Он предложил ввести единый федеральный механизм выплат, основанный на принципе равного старта при подготовке к учебному году.
Такая выплата, по мнению Гаврилова, не отменит адресные и целевые программы, которые могут учитывать специфику отдельных семей, но значительно снизит финансовую нагрузку в самый затратный период перед началом учебного года.
Что ещё предлагают депутаты?
Депутаты Госдумы от разных фракций подготовили законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников. Документ, направленный на заключение в правительство, оказался в распоряжении ТАСС.
Среди авторов инициативы — председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции), глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), а также председатель комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
Согласно тексту законопроекта, раз в год денежную выплату смогут получать:
- один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей от 6 до 18 лет, если ребенок достиг 6-летнего возраста не позднее 1 сентября текущего года,
- либо сами дети с инвалидностью или ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по общеобразовательным программам,
— при условии, что они являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории страны.
Размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума в целом по России. Сумма будет предоставляться на каждого школьника в семье.
Сейчас прожиточный минимум в РФ составляет:
- 17 773 рубля — в среднем по стране;
- 19 329 рублей — для трудоспособного населения;
- 17 201 рубль — для детей;
- 15 250 рублей — для пенсионеров.