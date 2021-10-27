Выплаты рязанским родителям в ноябре придут по графику — ПФР

Отделение ПФР по Рязанской области сообщило, что введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не отразится на перечислении ежемесячных выплат рязанским родителям. Выплату из МСК в Рязанской области получают порядка 2 тысяч семей, пособия — почти 700 будущих мам, а также 6 тысяч родителей, в одиночку воспитывающих детей.

Введение нерабочих дней не отразится на графике выплат ежемесячных пособий родителям в ноябре 2021 года. Поступят они согласно графику: ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала – 3 ноября, пособия беременным и одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет – не позднее 3 ноября.

Напомним, право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых второй ребёнок появился с 1 января 2018 года, и доход на каждого члена семьи (родители и дети) не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных граждан. В 2021 году в нашем регионе размер минимального дохода на одного члена семьи для права на выплату составляет 23 012 рублей. Сумма выплаты из материнского капитала — 10 734 рублей.

На ежемесячное пособие имеют право семьи с низким доходом: беременные женщины, которые встали на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также одинокие родители (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) либо родители, получающие алименты (при наличии судебного решения о выплате алиментов) на ребенка (детей) в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума в регионе – 10 785 рублей. При назначении пособий применяется комплексная оценка нуждаемости.

В Рязанской области выплата одиноким родителям составляет 5 449,5 руб. в месяц на ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе), а выплата беременной женщине – 5 821,5 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе).