Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В ноябре 2025-го сроки перечисления детских и пенсионных пособий сдвинутся из-за официальных праздничных дней. В связи с этим родителям и пенсионерам стоит обратить внимание на даты переводов, чтобы вовремя получить деньги. О том, что поменяется в этом месяце, рассказали «Известия».

Почему график изменится

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Перенос выходных выглядит так: 1 ноября станет рабочим днем, а 3 ноября — выходным. Поэтому социальные выплаты поступят досрочно, 1 ноября, чтобы граждане успели подготовиться к праздникам.

Детские выплаты: новые даты

Обычно детские пособия переводят до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре деньги придут раньше.

1 ноября перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первенца до трех лет, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным. Обычно эти переводы приходят 3-го числа, но в ноябре оно выпадает на выходной.

5 ноября зачислят ежемесячное пособие из материнского капитала. 7 ноября работающие родители детей до полутора лет также получат выплаты раньше обычного. Перевод средств может растянуться на весь день.

Стоит помнить, что в ноябре россияне получают социальные выплаты за предшествующий месяц — октябрь.

Пенсии: когда ждать

Пенсии выплачивают с 3-го по 25-е число ежемесячно. Точная дата зависит от региона и способа получения.

В праздничные дни расписание пенсий корректируется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержками из-за нерабочих дней. Если стандартная дата выплаты совпадает с праздником или выходным, пенсию перечисляют досрочно — как правило, в последний рабочий день перед праздниками.

График выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в ноябре 2025 г. в Москве

Дата выплатыГород Москва (структурные подразделения УФПС г. Москвы)ТиНАО (структурные подразделения УФПС Московской области)
3 ноябряЗа 3 и 4 ноябряЗа 4 ноября
5, 6 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
7 ноябряЗа 7 и 9 ноябряЗа 7 и 9 ноября
8, 10-13 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
14 ноябряЗа 14 и 16 ноябряЗа 14 и 16 ноября
15, 17, 18 ноябряПо установленному графикуПо установленному графику
Период выплатС 3 по 18 ноября 2025 г.С 3 по 18 ноября 2025 г.

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Американский офицер раскрыл жесткий ответ России на поставку «Томагавков» Украине

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил в беседе...
Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

Людям их трогать не нужно, это приманки для диких животных.
Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Начал с приёма граждан и закончил тренировкой: глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Руководитель администрации отчитался о том, что ему удалось успеть сделать за день.

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.

Названа надбавка к зарплате, о которой почти никто не знает

Есть смысл обсудить с начальством надбавку, если вас просят делать это.

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней

Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

Есть несколько причин, по которым собственникам жилья приходят квитанции в двойном размере.

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.

Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Из-за того, что проснулся на Земле бог страдания, мира придёт нескоро.

В ходе спора из-за творчества Есенина муж угрожал жене ножом

Вечером супруги употребляли спиртные напитки. В ходе застолья они обсуждали различные темы, в том числе творчество поэта Сергея Есенина.

Валентин Ефремов установит флаг Касимовского округа в конечной точке своего путешествия

Касимов 15 октября посетил известный путешественник Валентин Ефремов.

Ресторанный критик написал книгу о кухне Рязанской области

Это первая в России работа, посвящённая гастрономической жизни отдельного региона.

Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

На территории деревни Бельково Касимовского муниципального округа Рязанской области выявили случаи заболевания бешенством животных.

Новый жилой квартал со школой и детсадами появится в Рязани

Согласно проекту, на 14 участках в районе Лесок и на улице Зубковой появятся жилые дома высотой до 23 этажей

Денис Боков встретился с участниками лагеря студенческого актива «Профессионал»

Он приветствовал собравшихся от имени Губернатора Павла Малкова, отметив, что лагерь «Профессионал» ежегодно объединяет талантливых молодых людей и способствует их личностному росту.

В Волгограде разгорелся конфликт между матерью и женой пропавшего участника СВО

Мать пропавшего без вести участника спецоперации из Волгограда потребовала...