Вторник, 19 августа, 2025
20.6 C
Рязань
Общество

Выплаты получили 23 семьи, чье имущество пострадало в результате ЧП в Шиловском районе

Анастасия Мериакри
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Выплаты на первоочередные нужды получили 23 семьи, чье имущество пострадало в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Всего на 15:00 19 августа принято 31 заявление на получение выплат. Материальную помощь семьям погибших и пострадавших начнут оказывать в самое ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена.

Заявления на оказание материальной помощи в штабе поселка Лесной принимают 10 сотрудников. Также можно зарегистрировать заявление на едином портале Госуслуг.

Региональное управление социальной защиты населения и соцслужбы работают с пострадавшими. С каждым человеком специалисты работают индивидуально.

Ведется обследование помещений, оценивается нанесенный ущерб, составляются соответствующие акты.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.

Кино и ТВ

Крутой, Арбенина, Ярушин и Алсу займут кресла жюри в новом сезоне «Ты супер!» на НТВ

Удивлять жюри и зрителей будут дети из более чем 20 регионов нашей страны – от Дальнего Востока до южных широт.
Происшествия

Директор строительной компании обвиняется в неуплате 74 миллионов рублей налогов

По версии следствия, директор предприятия, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, заключил в 2022 году фиктивные сделки по приобретению товаров у ряда коммерческих организаций. В действительности продукцию не поставляли.
Транспорт и дороги

Мост через озеро Белое отремонтируют до конца 2025 года в Рязанской области

Искусственное сооружение находится на автодороге Сасово — Восход — Кадом. Длина объекта — 228 метров.
Происшествия

Организаторам нарколаборатории в Рязанской области вынесли приговор

Мужчина и женщина в составе организованной группы купили частный дом в населенном пункте Кораблинского района. В доме новые владельцы организовали лабораторию по производству наркотиков.
Общество

В поселке Лесной завершены аварийно-спасательные работы

По последним данным, пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники.
Общество

В Рязани завершили капремонт газопровода в Октябрьском районе

В ходе ремонта в существующий газопровод ввели полимерный рукав, который, затвердевая, образует новую, прочную внутреннюю оболочку. Это позволило значительно сократить сроки проведения работ и минимизировать неудобства для жителей города.
Экономика и бизнес

В Корпорации развития обсудили усовершенствование методологии расчетов Нацрейтинга АСИ

В 2025 году Рязанская область заняла 18 место из 46 по РФ в Национальном рейтинге. Это 11 место из 18 по центральному федеральному округу. Интегральный индекс увеличился на 2,31 балла, составив 67 баллов из 100 возможных.
Экономика и бизнес

«Зелёный сад» предлагает ипотеку на суперусловиях со ставкой 13,9%

Квартиры в домах «Зелёного сада» — гораздо больше, чем просто квадратные метры. Это ваше личное пространство с высокими потолками, панорамными окнами, мастер-спальнями, террасами, собственным паркингом и кладовыми.