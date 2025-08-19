Выплаты получили 23 семьи, чье имущество пострадало в результате ЧП в Шиловском районе

Выплаты на первоочередные нужды получили 23 семьи, чье имущество пострадало в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Всего на 15:00 19 августа принято 31 заявление на получение выплат. Материальную помощь семьям погибших и пострадавших начнут оказывать в самое ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена.

Заявления на оказание материальной помощи в штабе поселка Лесной принимают 10 сотрудников. Также можно зарегистрировать заявление на едином портале Госуслуг.

Региональное управление социальной защиты населения и соцслужбы работают с пострадавшими. С каждым человеком специалисты работают индивидуально.

Ведется обследование помещений, оценивается нанесенный ущерб, составляются соответствующие акты.