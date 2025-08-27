Среда, 27 августа, 2025
12.6 C
Рязань
Общество

Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе в поселке Лесной. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Среди погибших по-прежнему 28 человек, проводятся опознания и экспертизы. В стационарах Рязани и Москвы находятся 22 человека.

В штабе продолжают работу региональное управление социальной защиты населения и социальные службы с пострадавшими.

На 27 августа подано 93 заявления, 76 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. Из регионального бюджета выплачены средства 20 семьям погибших. По ранению подано 15 заявлений, из них выплачено 4 компенсации.

Продолжает действовать муниципальный режим ЧС.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...

Последние новости

Общество

Свадьбы, годовщины и регистрация новорожденного пройдут на Лыбедском бульваре в День города

Каждая девушка сможет принять участие в ловле букета невесты.
Общество

Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

По словам Бокова, в ближайших планах увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей
Новости России

Член СПЧ Ахмедова резко ответила Алиеву на слова об оккупации Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резкими высказываниями о советском прошлом противоречит...
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Происшествия

В Рязани погиб пропавший 65-летний Игорь Савин

Отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи и не ориентировался в пространстве.
Общество

Ливни с грозой начнутся в Рязанской области в ближайший час

Плохая погода сохранится до конца суток. Порывы ветра достигнут 12-15 м/с.
Общество

Памятник участникам СВО за деньги местных жителей установят в селе Поляны Рязанской области

Мемориал, который уже изготавливается, займёт место в центре. Средства на него собрали неравнодушные жители.
Транспорт и дороги

К началу учебного года обновят дороги к школам и детсадам по нацпроекту

В Спасском районе завершается ремонт улицы Войкова от дома 23 до дома 102. В Пителинском районе успешно завершен ремонт трассы Пителино-Юрьево протяженностью 2,8 км.