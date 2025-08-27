Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе в поселке Лесной. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Среди погибших по-прежнему 28 человек, проводятся опознания и экспертизы. В стационарах Рязани и Москвы находятся 22 человека.

В штабе продолжают работу региональное управление социальной защиты населения и социальные службы с пострадавшими.

На 27 августа подано 93 заявления, 76 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды. Из регионального бюджета выплачены средства 20 семьям погибших. По ранению подано 15 заявлений, из них выплачено 4 компенсации.

Продолжает действовать муниципальный режим ЧС.