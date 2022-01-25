Выплату регионального маткапитала в Рязанской области продлили до 2028 года

25 января губернатор Рязанской области в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание правительства.

На заседании одобрили законопроект, касающийся регионального маткапитала. В настоящее время этой мерой поддержки могут пользоваться до 1 июля 2023 года рязанские семьи, в которых родились дети с 2019 по 2021 годы. Новый закон продлевает срок реализации программы до 31 декабря 2028 года. Воспользоваться ей смогут семьи, в которых произошло пополнение с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Право на региональный маткапитал установлено независимо от права не него за счёт средств федерального бюджета или бюджета иного субъекта РФ. Исключено и условие об однократности предоставления этой меры поддержки. Её смогут получать семьи на каждого третьего и последующих детей.

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В новом законопроекте предусмотрено, что использовать средства регионального маткапитала можно на оплату медуслуг детям. По данным министра труда и социальной защиты региона Валерия Емеца, сейчас в Рязанской области проживают 13 тысяч многодетных семей. За год прирост составил 700 семей. 75% семей используют финансирование на проведение ремонта жилья.