Выпившая мать упала на осколки стекла вместе с ребёнком в Ростове-на-Дону 

В Ростове-на-Дону мать, которая находилась в нетрезвом состоянии, уронила своего ребенка на разбитые стекла, а потом стала бить его головой о стену в лифте. Кадры неадекватного поведения женщины опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам хозяйки квартиры, где женщина отдыхала, она выпила алкоголь, хотя принимала несовместимые с ним лекарства. В результате этого мать вела себя неадекватно. Она с трудом спустила коляску по лестнице, а потом пнула дверь, разбив стекло. Из-за этого она упала на осколки вместе с ребенком.

После этого женщина добралась до лифта и стала отчаянно таранить коляской кабину. Ребенок бился головой о стену до тех пор, пока мать не нашла кнопку.

Не исключено, что кадрами заинтересуются не только в полиции, но и в органах опеки, пишет РЕН ТВ.