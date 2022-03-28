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Понедельник, 28 марта, 2022

Вынесен приговор рязанцу, избившему знакомого трубой

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Вынесен приговор рязанцу, избившему знакомого трубой

7info
Изображение wendy CORNIQUET с сайта Pixabay

Прокуратура Советского района Рязани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего знакомого трубой. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Во время словесного конфликта рязанец нанес потерпевшему удары фрагментом металлической трубы, словам левую руку, нанеся тупую травму головы. Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к году 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в силу не вступил, может быть обжалован.

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