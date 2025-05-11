Вымираем?! Статистика знает всё…

О том, сколько мы зарабатываем, на что тратим, сколько собираемся иметь детей, многие наши читатели, полагаем, предпочитают не говорить даже близким людям. Причины такого поведения вполне понятны — посвящать других в подробности, связанные с личной жизнью, склонны далеко не все.

А вот общую картину, которая показывает самочувствие общества в целом, узнать гораздо легче. Ее умело могут нарисовать статистики.

В начале мая Рязаньстат выпустил сборник, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом 150-страничном труде представлены материалы, характеризующие экономическое и социальное развитие всего региона в период с 1940 по 2024 гг.

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Анализ всей книги — предмет большого исследования, а в предлагаемом кратком обзоре мы обратили внимание на цифры, которые отражают некоторые жизненные установки и уровень благосостояние рязанцев за прошедшие несколько десятилетий.

Быль про убыль

Уже многие годы одна из самых обсуждаемых проблем, которая находится на стыке личных и общественных интересов — это спад рождаемости, который в сочетании с ростом смертности приводит к тому, что население многих российских регионов стремительно сокращается. Рязанская область — яркий пример такого падения. За 85 лет, с 1939-го по 2024-й ее население при том, что площадь региона не менялась, сократилось почти вдвое — с 1 млн 924 тыс до 1 млн 74 тыс человек.

Наряду с разрушительной войной главной причиной столь внушительной убыли стала активная миграция селян в города. В реалиях городской жизни с отсутствием усадьбы и скота для содержания хозяйства не требовалось много работников. И даже при улучшении бытовых условий без огорода и подворья прокормить большую семью гораздо сложнее.

Только с 1939 по 1990 год численность городского населения в нашем регионе увеличилась почти в 4,5 раза, рождаемость упала в 2,1 раза, а смертность уменьшилась чуть меньше, чем на 30%.

Схожая картина наблюдается в последние 35 лет. Судите сами: с 2005 по 2024 годы, по данным Рязаньстата, население Рязанской области сократилось на 114 тысяч человек.

Пожить для себя

Никто не отрицает, что федеральные и региональные власти предпринимают серьезные усилия для подъема рождаемости и снижения смертности. Один из важных стимулов для прибавления в семействе — это улучшение жилищных условий, но рост реальных доходов и объемов строительства для большинства пар не служит сигналом к рождению детей. Дело не только в высоких ипотечных ставках и инфляции, съедающей повышение зарплат, но и в желании подождать лучших времен или пожить для себя.

Действительно, с 2005 по 2024 год средняя зарплата рязанцев выросла в 8,5 раз с 6149 до 53 269 рублей. С 2010 по 2025 год было построено около 80 тысяч новых квартир, но с 2005 по 2023 год число родившихся в Рязанской области за год детей снизилось на 35% — с 10037 до 6511 человек.

Новый импульс

На вопрос, как дать дополнительный импульс рождаемости, однозначного ответа нет. Постоянная индексация материнского капитала мгновенного эффекта не дает. Начинающаяся в некоторых регионах практика денежных выплат беременным школьницам может дать весьма сомнительный эффект.

Не исключено, что более оправданной может стать поддержка не рождаемости как таковой, а многодетных семей, где дети появились не от разных, а от одних и тех же родителей. Такая мера может стать одним из способов укрепления брачных уз. А дополнительные оплачиваемые отпуска и дни отдыха для матерей, которые произвели на свет несколько чад, могут стать не меньшим благом, чем бесплатные земельные участки и льготные путевки для ребят в оздоровительные лагеря.