Выявлены нарушения в работе рязанских производителей молочки и колбасы

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило многочисленные нарушения при декларировании пищевой продукции за период с января по сентябрь 2025 года. В результате контрольных (надзорных) мероприятий аннулированы 138 деклараций о соответствии на мясную, рыбную и молочную продукцию. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Информация о признанных недействительными декларациях уже размещена в «Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии» Росаккредитации.

Среди нарушителей оказались рязанские производители.

ООО «ТМЗ» (молочная продукция): Установлено, что у предприятия отсутствовали документально подтверждённые результаты лабораторных исследований продукции на показатели безопасности, предусмотренные техническими регламентами Таможенного союза.

ООО «Капитал» (молочная продукция): Также не предоставило доказательств проведения лабораторных исследований продукции на показатели безопасности.

ИП Чумакова А.Д. (колбасные изделия): В её декларации выявлено несоответствие товара обязательным требованиям.

В адрес хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, были направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Указанные организации и предприниматели обязаны в установленные сроки устранить выявленные нарушения и обеспечить соблюдение всех требований технических регламентов ЕАЭС при производстве и реализации пищевой продукции.