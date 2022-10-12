Выяснились жуткие подробности изнасилования 12-летнего школьника соседом в Москве

Стали известны подробности изнасилования 12-летнего школьника 54-летним соседом-таксистом на западе Москвы, пишет МК.

Выяснилось, что многодетная семья, где воспитывался пострадавший, приехала в московский регион из Таджикистана. Вскоре мальчик познакомился с мужчиной-земляком, которого все в округе звали «дядя Гриша».

Родители договорились о том, чтобы он забирал сына из школы и вез его на тренировку, а потом привозил домой. В августе мальчик пожаловался на боли в животе. Он стал замкнутым и грубым.

Как стало известно, в марте «дядя Гриша» забрал его из школы и повез на тренировку. По дороге домой злоумышленник завез жертву к себе домой, где стал раздевать ребенка. Когда мальчик стал сопротивляться, таксист избил его и изнасиловал.

Позже предупредил, что если школьник кому-то расскажет о случившемся, то он убьет и его и его маму. В дальнейшем изнасилования проходили довольно часто. Последнее преступление извращенец совершил 7 октября. Вскоре педофила задержали.

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