Выяснились подробности жизни учительницы, задержанной за порно с сыном

«Московский комсомолец» рассказал подробности жизни учительницы, задержанной за съёмки порно с малолетним сыном.

По данным СМИ, 34-летнего педагога задержали в поселке Павлово Ленинградской области. Она вела в школе уроки истории и обществознания, всего 17 учебных часов в неделю.

В школу учительница пришла работать 1 сентября, до этого трудилась географом в другой школе в Ленинградской области. Уроки вела у учеников 5-9 классов, также получила классное руководство.

По словам директора, женщина рассказывала ей о кисте в головном мозге, из-за чего приходилось посещать врача.

— Уроки вела хорошо, детки к ней отнеслись тоже нормально, как к новому учителю. Никаких претензий не было, — цитирует директора МК.

С коллегами учительница близко не сходилась, некоторые замечали странности в поведении, нестыковки в рассказах о жизни.

Выяснилось, что в этой школе женщина работала практически без трудовой книжки — она осталась в прежнем учебном заведении, из которого учительница уволилась, не получив расчёт. В новой школе лежал скан трудовой книжки. В нём написано, что задержанная до школы 8 лет работала в полиции, в Волховском УВД.

Она проживала со своим мужем, который работает в полиции, с сыном и дочкой в однокомнатной квартире, которую купил отец семейства. Супруги при этом были уже разведены. Девочка-семиклассница ходила в местную школу с 2022 года, а мальчик учился в специнтернате (у него задержка развития речи). С утра и до обеда ребенок пребывал там, после чего мать его забирала домой.

О съёмках порно с сыном сообщил правоохранителям отец мальчика.