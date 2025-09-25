Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два жестоких убийства женщин, сожженных заживо, пишет «МК».

Первый эпизод произошел в квартире в Валдайском проезде на территории столицы. Злоумышленник, 49-летний мужчина, попросил новую 30-летнюю знакомую убраться в жилище подруги, где он проживал. Мигрантка сначала согласилась, пришла в квартиру, но увидев, что она слишком запущена, отказалась помогать. Это вывело мужчину из себя.

«Он несколько раз ударил несчастную в грудь, повалил на диван, а затем облил спиртом и поджег», — говорится в публикации.

Второй эпизод произошел в Воскресенске, на этот раз поджог устроила 45-летняя женщина. У нее пропала собака, и она решила, что виновата в этом 47-летняя соседка.

«Она купила на заправке бензин, облила дверь квартиры подозреваемой и подожгла», — пишет издание.



В итоге женщина не смогла выбраться из жилища и умерла.