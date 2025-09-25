Четверг, 25 сентября, 2025
Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два жестоких убийства женщин, сожженных заживо, пишет «МК».

Первый эпизод произошел в квартире в Валдайском проезде на территории столицы. Злоумышленник, 49-летний мужчина, попросил новую 30-летнюю знакомую убраться в жилище подруги, где он проживал. Мигрантка сначала согласилась, пришла в квартиру, но увидев, что она слишком запущена, отказалась помогать. Это вывело мужчину из себя.

«Он несколько раз ударил несчастную в грудь, повалил на диван, а затем облил спиртом и поджег», — говорится в публикации.

Второй эпизод произошел в Воскресенске, на этот раз поджог устроила 45-летняя женщина. У нее пропала собака, и она решила, что виновата в этом 47-летняя соседка.

«Она купила на заправке бензин, облила дверь квартиры подозреваемой и подожгла», — пишет издание.

В итоге женщина не смогла выбраться из жилища и умерла.

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...
Новости России

SHOT: пассажиры устроили бунт в аэропорту Самары из-за рейса в Турцию

Свыше 300 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за...

Последние новости

Новости России

«Мало заплатил»: раскрыта причина убийства директора парка аттракционов на Урале

Возможной причиной убийства директора красноуфимского парка аттракционов Евгения Яшина...
Новости России

Baza узнала, кто перевозил расчлененного тигра в Приморье

Водителем машины, в которой нашли расчлененного тигра, оказался уроженец...
Происшествия

Почти 100 тысяч рублей потеряли жители Рязанской области после перехода по ссылкам в «Телеграме»

Пострадавшие рассказали, что получили сообщения от знакомых с просьбой перейти по ссылке на видео. После этого они потеряли в общей сумме 90 тысяч рублей.
Новости Касимова

В Касимове благоустроили территорию вокруг Ханской мечети в сквере царицы Сююмбике

В Касимовском округе завершили реализацию 12 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив.
Происшествия

Более 5 кг конопли изъяли у жителя Рязанской области

По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю в теплице летом и осенью, а затем сушил её для последующего изготовления марихуаны
Происшествия

Автомобили двоих жителей Рязанской области конфисковали за нарушение закона

В мае 2024 года 23-летний мужчина приехал в деревню Крутое. Он проник в чужой дом и украл имущество на сумму свыше 9 тысяч рублей.
Общество

Рязанка создала кружевной портрет Сергея Есенина к 130-летию со дня рождения поэта

Ольга, главный библиограф, в свободное время занимается рукоделием. Она не училась вязать, а осваивала это мастерство по книгам.
Общество

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани и области

По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб