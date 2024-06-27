Четверг, 27 июня, 2024

Выходные в «М5 Молл»: выставка кошек и День молодежи

Автор: 7info

Опубликовано

29 июня в рязанском «М5 Молл» пройдёт выставка самых удивительных животных — кошек. Впервые в Рязани форум организован совместно двумя клубами: рязанским Клубом любителей кошек Alisa-bestСatСlub  и  коллегами из Подмосковья–КЛК «Алиса Коломна».

Своих питомцев в «М5 Молл» привезут из Санкт-Петербурга, Твери, Липецка, Коломны и Рязани. Всего на выставке ожидают более 60-ти представителей разных пород.

Зрители смогут увидеть норвежских лесных, корниш-рексов, эльфов, мейн-кунов и необычных представителей этой породы с шестью и более пальцами –мейнкунов-полидактов, а также кошку редкой породы — американскую бурму. Оценивать животных профессиональные эксперты будут по двум системам: ICU и МФА.

На выставке в «М5 Молл» можно будет не только посмотреть на породистых и редких животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию из первоисточника о грамотном содержании, уходе и кормлении животных.

Время работы выставки: с 10:00 до 19:00. Место расположения выставки: в помещении у входа №1. Возрастное ограничение: 0+.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, детский — 100 рублей. А по выставочному флаеру, который можно взять у администраторов стойки информации центра, взрослый билет можно будет купить вдвое дешевле.

30 июня – День молодёжи в «М5 Молл». Гостей ждет по-летнему жаркая и разнообразная программа. В афише праздника: выступление кавер-группы «Хулиганы», конкурсы и викторины от ведущего праздника, шар с предсказаниями, робошары, тату-принтер, пиксельным шоу  и яркие фото на память.  Самое в буквальном смысле красочное действие ждет гостей в финале праздника: купившие в этот день краски холи, смогут сделать этот день ярче на территории, прилегающей к «М5 Молл».

Время: с 14:00 до 17:00. Вход свободный.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте»

https://vk.com/m5mallи Telegram https://t.me/m5mallrzn

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2Vtzqx7iFoe

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков

Серийного зоофила, насилующего котят, ищут в Люберцах

Два человека пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

В Рязани мужчина проехал на роликах по дороге с машинами

В Рязанской области обострилась проблема ДТП с участием детей

Строительство в Борках идёт законно

Такер Карлсон сделал удивительное заявление о желаниях Зеленского

В Рязанской области сообщили, куда отправятся весенние призывники

Жителям Рязани предлагают присоединиться к субботнику

День молодёжи в Рязани: большая программа и споры в соцсетях

В Спасский район много лет прилетают аисты

«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: певица MARGO рассказала о пластических операциях

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков

Новости Рязани
Россияне от 21 до 30 лет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение.

Серийного зоофила, насилующего котят, ищут в Люберцах

Новости мира
Город потрясла история об извращенце, который насилует котят и выбрасывает их еще живыми на улицы.

Два человека пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

Новости Рязани
Среди пострадавших - несовершеннолетний юноша.

В Рязани мужчина проехал на роликах по дороге с машинами

Новости Рязани
Неужели у человека нет инстинкта самосохранения?

В Рязанской области обострилась проблема ДТП с участием детей

Новости Рязани
В Госавтоинспекции объяснили, почему дети и подростки часто попадают в аварии.