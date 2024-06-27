Выходные в «М5 Молл»: выставка кошек и День молодежи

29 июня в рязанском «М5 Молл» пройдёт выставка самых удивительных животных — кошек. Впервые в Рязани форум организован совместно двумя клубами: рязанским Клубом любителей кошек Alisa-bestСatСlub и коллегами из Подмосковья–КЛК «Алиса Коломна».

Своих питомцев в «М5 Молл» привезут из Санкт-Петербурга, Твери, Липецка, Коломны и Рязани. Всего на выставке ожидают более 60-ти представителей разных пород.

Зрители смогут увидеть норвежских лесных, корниш-рексов, эльфов, мейн-кунов и необычных представителей этой породы с шестью и более пальцами –мейнкунов-полидактов, а также кошку редкой породы — американскую бурму. Оценивать животных профессиональные эксперты будут по двум системам: ICU и МФА.

На выставке в «М5 Молл» можно будет не только посмотреть на породистых и редких животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию из первоисточника о грамотном содержании, уходе и кормлении животных.

Время работы выставки: с 10:00 до 19:00. Место расположения выставки: в помещении у входа №1. Возрастное ограничение: 0+.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, детский — 100 рублей. А по выставочному флаеру, который можно взять у администраторов стойки информации центра, взрослый билет можно будет купить вдвое дешевле.

30 июня – День молодёжи в «М5 Молл». Гостей ждет по-летнему жаркая и разнообразная программа. В афише праздника: выступление кавер-группы «Хулиганы», конкурсы и викторины от ведущего праздника, шар с предсказаниями, робошары, тату-принтер, пиксельным шоу и яркие фото на память. Самое в буквальном смысле красочное действие ждет гостей в финале праздника: купившие в этот день краски холи, смогут сделать этот день ярче на территории, прилегающей к «М5 Молл».

Время: с 14:00 до 17:00. Вход свободный.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте»

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Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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