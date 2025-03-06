Выходные на 8 марта 2025: как отдыхаем, куда переносят выходной

В 2025 году Международный женский день, приходящийся на субботу, не даст рязанцам дополнительного выходного. Согласно Постановлению Правительства России № 1335 от 4 октября 2024 года, выходной день с субботы, 8 марта, переносится на пятницу, 13 июня.

Это означает, что:

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днём.

Реклама

Пятница, 7 марта, будет сокращённым рабочим днём на 1 час.

В отпускной период праздничный день 8 марта не включается, что даёт дополнительный день к отпуску.

Для работников, чей график предусматривает работу в праздничные дни (вахта, сменный график), сохраняется двойная оплата труда согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Привлечение к работе сотрудников в их выходной день возможно только с письменного согласия, за исключением экстренных случаев, с последующей оплатой в двойном размере или предоставлением отгула.