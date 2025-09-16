Выгнанный из кафе в Керчи участник СВО высказался о ситуации

Участник спецоперации, которого вместе с женой и другом выгнали из кафе в Керчи, заявил, что ситуацию можно считать исчерпанной, пишет «Керчь инфо» со ссылкой на его видеообращение.

Инцидент произошел 13 сентября, когда в городе отмечали День города. Утверждалось, что бойца отказались обслуживать из-за военной формы.

Автор обращения уточнил, что с ним связался руководитель заведения и извинился за действия охранника. Он отметил, что его уже уволили, также наказали и другой персонал, причастный к этим событиям.

Военнослужащий добавил, что его это вполне удовлетворило.