Выдачи кредиток в России за год сократились в 2 раза

Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги по выдаче кредитных карт в апреле 2025 года. За месяц банки оформили для россиян 1,11 млн кредитных карт с общим лимитом 139,42 млрд рублей. В годовом сравнении количество новых карт снизилось на 54%, а общий объём одобренных лимитов — на 52%. Для сравнения: в апреле 2024 года было выдано 2,43 млн карт на сумму 288,85 млрд рублей. При этом средний лимит по карте за год увеличился на 5% — с 119 тыс. рублей до 125 тыс.

По сравнению с мартом 2025 года в апреле также зафиксировано снижение: количество выдач и общий объём лимитов уменьшились на 6%. В марте было оформлено 1,18 млн карт с общим лимитом 148,91 млрд рублей. Средний лимит снизился на 1% — с 126 тыс. до 125 тыс. рублей.

За первые четыре месяца 2025 года россияне оформили 4,64 млн кредитных карт с общим лимитом 566,53 млрд рублей. Средний лимит составил 122 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 50%, общий объём лимитов — на 43%, а средний лимит вырос на 15%. В январе–апреле 2024 года было выдано 9,31 млн карт на 986,96 млрд рублей со средним лимитом 106 тыс. рублей.

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Региональные данные

В апреле 2025 года в ТОП-5 регионов по общему объёму лимитов по кредитным картам вошли:

Москва : 73,64 тыс. карт на сумму 11,98 млрд рублей, средний лимит — 163 тыс. рублей. По сравнению с мартом количество выдач снизилось на 15%, общий объём лимитов — на 13%, при этом средний лимит вырос на 2%.

: 73,64 тыс. карт на сумму 11,98 млрд рублей, средний лимит — 163 тыс. рублей. По сравнению с мартом количество выдач снизилось на 15%, общий объём лимитов — на 13%, при этом средний лимит вырос на 2%. Московская область : 59,54 тыс. карт на 8,75 млрд рублей, средний лимит — 147 тыс. рублей (выдачи –15%, лимиты –14%, средний лимит +2%).

: 59,54 тыс. карт на 8,75 млрд рублей, средний лимит — 147 тыс. рублей (выдачи –15%, лимиты –14%, средний лимит +2%). Санкт-Петербург : 43,08 тыс. карт на 6,05 млрд рублей, средний лимит — 140 тыс. рублей (выдачи –14%, лимиты –11%, средний лимит +2%).

: 43,08 тыс. карт на 6,05 млрд рублей, средний лимит — 140 тыс. рублей (выдачи –14%, лимиты –11%, средний лимит +2%). Краснодарский край : 46,01 тыс. карт на 5,97 млрд рублей, средний лимит — 130 тыс. рублей (выдачи –15%, лимиты –9%, средний лимит +7%).

: 46,01 тыс. карт на 5,97 млрд рублей, средний лимит — 130 тыс. рублей (выдачи –15%, лимиты –9%, средний лимит +7%). Башкортостан: 34,38 тыс. карт на 4,02 млрд рублей, средний лимит — 117 тыс. рублей (выдачи –11%, лимиты –8%, средний лимит +3%).

Самые высокие средние лимиты по кредитным картам в апреле были одобрены в следующих регионах:

Сахалинская область — 209 тыс. рублей (+23% к марту),

— 209 тыс. рублей (+23% к марту), Ненецкий АО — 173 тыс. рублей (без изменений),

— 173 тыс. рублей (без изменений), Ямало-Ненецкий АО — 169 тыс. рублей (+9%),

— 169 тыс. рублей (+9%), Камчатский край — 164 тыс. рублей (–2%),

— 164 тыс. рублей (–2%), Москва — 163 тыс. рублей (+2%).