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Понедельник, 22 ноября, 2021
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Выдачи автокредитов в Рязанской области сократились в октябре на 19,5%

7info

Выдачи кредитов на покупку автомобиля в Рязанской области в октябре сократились по сравнению с сентябрём на 19,5%. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого кредитного бюро.

В октябре жители региона купили в кредит 434 машины. По сравнению с октябрём 2020 года (508 кредитов) кредитование сократилось на 14,6%.

За январь — октябрь банки выдали в Рязанской области 4818 автокредитов — на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4073 кредита).

В целом по России банки в октябре предоставили населению 65 тыс кредитов на покупку автомобилей — на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, а также на 6% меньше, чем в октябре прошлого года.

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