Математик, который вычислил дату начала специальной военной операции на Украине, ошарашил нас новым предсказанием. На этот раз он уверяет, что его вычислениям поддалась дата завершения конфликта и установления нового миропорядка, передаёт издание «Царьград».

Речь идёт о российском математике-провидце Григории Кваше. Он – исследователь исторических закономерностей. Свою методику прогнозирования будущего Кваша определил так: комбинация математического подхода, хронологического анализа и астрологических знаний. Скептики, конечно, ставят под сомнение способности Кваши, но тем не менее ещё в 2021 году ему удалось предсказать начало спецоперации.

Он знает, когда завершится СВО. Осталось ждать совсем чуть-чуть?

Теперь математик-гений говорит о завершении СВО. По его расчётам, финал её придётся на 2025 год. И что самое важное, будет не просто заключено перемирие. Вся мировая система изменится, эпоха войн подойдёт к концу.

Григорий Кваша убеждён: Россия с 1881 года живёт в «имперском цикле», рассчитанном на 144 года. В нём каждое 36-летие имеет свой характер. С 2013-го, по его теории, идёт фаза, которая завязана на войне. Она длилась ровно 12 лет, и именно в 2025 году наступает её финал. Кстати, правдивость этой теории подтверждает то, что аналогичные периоды уже наступали в истории России. Взять хотя бы периоды с 1905-го по 1918-й годы, периоды 1941-1953-й и 1977-1989-й годы. Все они завершались серьёзными сдвигами и переходом к внутреннему восстановлению.

— С 2013-го по 2025 год, хочешь не хочешь, терпишь не терпишь — всё равно придётся воевать, — пророчил Кваша.

Конфликт, по его мнению, зрел задолго до того, как началась спецоперация. Встречи с украинскими интеллектуалами ещё в 1990-х убедили его в том, что Киев строит «анти-Россию». Украинцы, насмехаясь, называли русских глупыми и уповали на помощь США, которая осыплет щедрыми дарами Незалежную за то, что та отвернулась от России.

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Сейчас он видит в происходящем не случай частного конфликта двух стран, а последний бой за новый мировой уклад. В 2025-м, считает Кваша, начнётся пятый имперский цикл. Начнёт формироваться так называемый Русский мир, который установит свои новые правила игры. Как итог – вооружённые конфликты завершатся, и фактически свернёт их Россия.

Он предсказал приход Путина, кризис в США и большой конфликт

Свою методику Григорий Кваша разрабатывает с конца 1980-х. Именно тогда, говорит Кваша, он рассчитал приход к власти Владимира Путина, кризис в США 2001 года и даже будущую спецоперацию. В 2007-м, утверждает математик, он подготовил для Минобороны доклад, где точно обозначил годы большого конфликта — 2021-2025.

По словам Григория Кваши, после 2025 года для России откроются новые горизонты. Страна будет налаживать связи с Востоком (Индия, Китай, Иран). Запад при этом будет стремительно «увядать», Европу и США ожидает болезненный распад.