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Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Валерия Мединская
ChatGPT Image

Математик, который вычислил дату начала специальной военной операции на Украине, ошарашил нас новым предсказанием. На этот раз он уверяет, что его вычислениям поддалась дата завершения конфликта и установления нового миропорядка, передаёт издание «Царьград».

Речь идёт о российском математике-провидце Григории Кваше. Он – исследователь исторических закономерностей. Свою методику прогнозирования будущего Кваша определил так: комбинация математического подхода, хронологического анализа и астрологических знаний. Скептики, конечно, ставят под сомнение способности Кваши, но тем не менее ещё в 2021 году ему удалось предсказать начало спецоперации.

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Изображение от jcomp на Freepik

Он знает, когда завершится СВО. Осталось ждать совсем чуть-чуть?

Теперь математик-гений говорит о завершении СВО. По его расчётам, финал её придётся на 2025 год. И что самое важное, будет не просто заключено перемирие. Вся мировая система изменится, эпоха войн подойдёт к концу.

Григорий Кваша убеждён: Россия с 1881 года живёт в «имперском цикле», рассчитанном на 144 года. В нём каждое 36-летие имеет свой характер. С 2013-го, по его теории, идёт фаза, которая завязана на войне. Она длилась ровно 12 лет, и именно в 2025 году наступает её финал. Кстати, правдивость этой теории подтверждает то, что аналогичные периоды уже наступали в истории России. Взять хотя бы периоды  с 1905-го по 1918-й годы, периоды 1941-1953-й и 1977-1989-й годы. Все они завершались серьёзными сдвигами и переходом к внутреннему восстановлению.

— С 2013-го по 2025 год, хочешь не хочешь, терпишь не терпишь — всё равно придётся воевать, — пророчил Кваша.

Конфликт, по его мнению, зрел задолго до того, как началась спецоперация. Встречи с украинскими интеллектуалами ещё в 1990-х убедили его в том, что Киев строит «анти-Россию». Украинцы, насмехаясь, называли русских глупыми и уповали на помощь США, которая осыплет щедрыми дарами Незалежную за то, что та отвернулась от России.

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Изображение от Freepik

Сейчас он видит в происходящем не случай частного конфликта двух стран, а последний бой за новый мировой уклад. В 2025-м, считает Кваша, начнётся пятый имперский цикл. Начнёт формироваться так называемый Русский мир, который установит свои новые правила игры. Как итог – вооружённые конфликты завершатся, и фактически свернёт их Россия.

Он предсказал приход Путина, кризис в США и большой конфликт

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Свою методику Григорий Кваша разрабатывает с конца 1980-х. Именно тогда, говорит Кваша, он рассчитал приход к власти Владимира Путина, кризис в США 2001 года и даже будущую спецоперацию. В 2007-м, утверждает математик, он подготовил для Минобороны доклад, где точно обозначил годы большого конфликта — 2021-2025.

По словам Григория Кваши, после 2025 года для России откроются новые горизонты. Страна будет налаживать связи с Востоком (Индия, Китай, Иран). Запад при этом будет стремительно «увядать», Европу и США ожидает болезненный распад.

— К подобным заявлениям стоит относиться с долей скептицизма, а не как к пророчествам, которые непременно исполнятся. Сам Кваша не считает себя пророком — скорее, прогнозистом, изучающим логику истории. Совпадут ли его расчёты с реальностью, станет ясно уже совсем скоро, — отмечают журналисты издания.

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