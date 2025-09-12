В пятницу, 12 сентября, в 8 утра в Рязанской области открылись избирательные участки. Всего в регионе сегодня начали работу 963 участка, за ходом голосования на которых будут следить 3797 наблюдателей.

Голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва пройдёт 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию в рабочее время, но не позднее 14:00 14 сентября.