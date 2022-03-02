Выборы третьего президента России: что произошло 2 марта

7info представляет обзор событий, произошедших в разные годы 2 марта.

В Нью Йорке состоялась премьера фильма Кинг Конг

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В начале 1930-х годов было предпринято несколько попыток повторить успех немого фильма «Затерянный мир» по роману Артура Конан Дойла, объединив в одном фильме людей и доисторических чудовищ. Мериан Купер и Эдгар Уоллес предложили экранизировать сюжет о путешествии на далёкий остров, населённый динозаврами, с которого удаётся привезти в Нью-Йорк гигантскую доисторическую обезьяну. Производство фильма обошлось в 670 тысячи долларов. Премьера состоялась 2 марта 1933.

В дебютный уикенд картина установила новый рекорд кассовых сборов. Ей удалось собрать 90 тысяч долларов. За всё время проката картина заработала 1,7 млн долларов.

В России выбирали третьего президента

Кандидатами на пост президента России были: официально выдвинутый 17 декабря 2007 года партией «Единая Россия» и поддержанный президентом России Владимиром Путиным, а также партиями «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Аграрная партия» — Д. А. Медведев, от Коммунистической партии Российской Федерации — Г. А. Зюганов, от Либерально-демократической партии России — В. В. Жириновский, лидер Демократической партии России А. В. Богданов. Последний был зарегистрирован как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, то есть после сбора 2 миллионов подписей, так как он не был выдвинут партией, имеющей представительство в Государственной Думе.

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Президент России Владимир Путин, согласно действовавшей редакции Конституции России (п. 3 статьи 81), не имел права баллотироваться на пост президента в третий раз подряд.

Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 104/777-5 «О результатах выборов Президента Российской Федерации», опубликованному в «Российской газете» 8 марта 2008 года, избранным на должность президента Российской Федерации стал Дмитрий Анатольевич Медведев, набравший 70,28 % голосов избирателей.

2 марта родились: первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв, актёр Юрий Богатырёв, американский певец Бон Джови, актёр Дэниел Крейг, актёр Михаил Пореченков.

2 марта скончались: актёр Серж Гинсбур, актриса Софико Чиаурели.