Выборы губернатора Рязанской области назначили на 11 сентября

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 11 сентября 2022 года. Решение приняли депутаты областной думы в пятницу, 10 июня.

За постановление о назначении выборов главы региона депутаты проголосовали единогласно. Постановление вступит в силу в день опубликования в газете «Рязанские ведомости».

Экс-губернатор Николай Любимов, который 10 мая подал заявление о досрочном прекращении полномочий, ранее заявил, что не будет участвовать в следующих выборах. Сейчас врио губернатора Рязанской области является Павел Малков.