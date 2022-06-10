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Пятница, 10 июня, 2022

Выборы губернатора Рязанской области назначили на 11 сентября

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Александр Ильин

Выборы губернатора Рязанской области назначили на 11 сентября

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 11 сентября 2022 года. Решение приняли депутаты областной думы в пятницу, 10 июня.

За постановление о назначении выборов главы региона депутаты проголосовали единогласно. Постановление вступит в силу в день опубликования в газете «Рязанские ведомости».

Экс-губернатор Николай Любимов, который 10 мая подал заявление о досрочном прекращении полномочий, ранее заявил, что не будет участвовать в следующих выборах. Сейчас врио губернатора Рязанской области является Павел Малков.

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