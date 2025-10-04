Суббота, 4 октября, 2025
10.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Выбоины обнаружили на дорогах в Рязанской области после ямочного ремонта

Анастасия Мериакри

В Рязанской области выявлены нарушения при проведении ямочного ремонта. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям граждан, касающимся соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на трассах «Сасово – Батьки – Шурмашь – Ключи» и «Саблино – Сотницыно», а также на отрезке от улицы Заводская в поселке Сотницыно до средней школы.

На месте проверки были обнаружены выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы, что свидетельствует о несоблюдении государственных стандартов при выполнении ямочного ремонта.

В связи с этим в адрес ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» направлено представление. Контроль за устранением нарушений продолжается.

Культура и события

Культура и события

Новости России

Акценты

Транспорт и дороги

