«Вы записаны на прием»: новая схема обмана от мошенников

Мошенники стали обманывать рязанцев с помощью сообщений о записи на прием к врачу. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.РФ».

Злоумышленники отправляют сообщения с текстом «Вы записаны на приём. Подробности — по ссылке». Мошенники специально не указывают детали: к какому врачу, в какую клинику, время посещения. Это делается, чтобы заинтересовать жертву. Ссылка в их письме фишинговая: ведёт на сайт, который может заразить ваш смартфон вирусом, с помощью которого мошенники смогут украсть ваши личные данные и пароли банков из приложений.

Отмечается, что если вы получили смс и при этом действительно записывались на приём к врачу, не стоит переходить по подозрительным ссылкам и отвечать на такие сообщения. Лучше позвонить в поликлинику и уточнить все детали.