Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Многолетний спор среди грибников — срезать или выкручивать — наконец-то закрыт. И ответ пришёл не из леса, а из лаборатории.

Ольга Предтеченская, старший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН, миколог с 30-летним стажем, развеяла миф, который живёт в каждом российском доме

«Способ сбора грибов — срезать ножом или выкручивать — абсолютно не влияет на грибницу. Ни вреда, ни пользы. Споры, которые нужны для размножения, остаются в почве в любом случае». 

Почему это важно — и почему вы ошибались

Выкручивать грибы — это почти ритуал. Мы боимся «ранить» грибницу, думаем, что нож оставляет «рану», которая приведёт к гибели всей колонии. Но природа не работает так.

Факт №1: Грибы существуют 100 миллионов лет.

Они выжили без ножей, без правил, без грибников. Лоси, медведи, белки, птицы — всё это ест грибы, не выкручивая и не срезая. И грибница растёт.

Факт №2: Грибница — это не корень, а сеть.

Грибница — это тончайшая сеть нитей (мицелий), пронизывающая землю на метры. Когда вы срезаете шляпку, вы берёте только плодовое тело — как яблоко с дерева. Микроскопические споры, которые выделяются при созревании, уже разлетелись в воздух и почву задолго до того, как вы пришли в лес.

Факт №3: Выкручивание — рискованнее.

При выкручивании можно повредить хрупкую грибницу, особенно в сухой или каменистой почве. А если вы оставляете «пень» — он начинает гнить, привлекая вредителей и плесень, которые действительно могут навредить соседним грибам.

Что делать, если вы хотите собирать грибы этично и эффективно?

Срезайте ножом — под шляпкой.

Это быстрее, чище и безопаснее для грибницы.

Не трогайте молодые грибочки.

Пусть они дадут споры.

Не рвите всё подряд.

Оставьте хотя бы 1/3 урожая — для природы и для будущих грибников.

Не берите «непонятные» грибы.

Даже если они красивые. Не все грибы — съедобные.

«Люди думают, что они контролируют природу. Но мы — всего лишь гости в её лесах. Наша задача — не вмешиваться, а наблюдать», — говорит Ольга Предтеченская. 

А что насчёт гигантских белых грибов?

В лесах Центральной России — от Рязани до Твери — грибники находят экземпляры весом до 2 кг. Эти «гиганты» — не редкость, а знак здоровой экосистемы.

Их можно собирать — срезать. Они не «умрут» от ножа. Они просто — отдали вам свой дар.

