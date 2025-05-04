«Вы твари!»: многодетная жена участника СВО сообщила об избиении сына под Волгоградом

В Краснослободске многодетная жена участника СВО сообщила, что ее сына избил пьяный мужчина, пишет V1.RU.
Инцидент произошел 27 апреля на улице Тимирязевская. Женщина рассказала, что ее сын сидел с друзьями на лавочке и сорвал несколько веток сирени. Это не понравилось пенсионерке, которая стала отчитывать подростков.
После того, по ее словам, из подъезда выбежал мужчина и стал бить ее сына в челюсть и душить. На следующий день его госпитализировали в больницу № 7. Выяснилось, что его оппонент вызвал полицию и утверждал, что мальчик его избил.
Вскоре сотрудница ПДН сообщила, что в возбуждении уголовного дела по факту нападения на подростка будет отказано.
За помощью мать пострадавшего обратилась в приемную главы СК Александра Бастрыкина.