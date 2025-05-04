«Вы твари!»: многодетная жена участника СВО сообщила об избиении сына под Волгоградом

В Краснослободске многодетная жена участника СВО сообщила, что ее сына избил пьяный мужчина, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 27 апреля на улице Тимирязевская. Женщина рассказала, что ее сын сидел с друзьями на лавочке и сорвал несколько веток сирени. Это не понравилось пенсионерке, которая стала отчитывать подростков.

«Бабушка кричит: «А вы вообще твари! Заткните свои рты, хватит меня обсуждать». На что сын ответил: «А вы тогда кто?» Я, конечно, его за это поругала», — пояснила волгоградка.

После того, по ее словам, из подъезда выбежал мужчина и стал бить ее сына в челюсть и душить. На следующий день его госпитализировали в больницу № 7. Выяснилось, что его оппонент вызвал полицию и утверждал, что мальчик его избил.

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Вскоре сотрудница ПДН сообщила, что в возбуждении уголовного дела по факту нападения на подростка будет отказано.

«У меня муж в зоне СВО, защищает всех. Но полиция нас с детьми не защищает. О какой безопасности может идти речь?» — отметила женщина.

За помощью мать пострадавшего обратилась в приемную главы СК Александра Бастрыкина.