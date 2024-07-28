«Вы бы слышали, как чертыхалась моя бабуля». В «Шоу Воли» на ТНТ Алексей Чадов рассказал о том, как ребенком случайно посмотрел эротический фильм

Близится воскресенье, а зрители ТНТ традиционно проводят вечер выходного дня за просмотром «Шоу Воли». Грядущий уик-энд также не станет исключением.

Сначала Павел Воля и Илья Соболев пообщаются с американскими музыкантами из группы Onyx, которые приехали в Россию с концертным туром. Кстати, это первые зарубежные гости программы. Рэперы поделятся впечатлениями о нашей стране, в том числе гастрономическими. Кроме того, Фредро Старр и Стики Фингаз продемонстрируют свои знания русского языка и отечественной хип-хоп-сцены.

Следом уютную студию посетят Роман Курцын и Соня Присс, сыгравшие главные роли в недавно вышедшем сериале «Пять копеек». Съемки проходили в разных городах по всей стране, поэтому у актеров накопилось немало интересных историй, о которых можно рассказать публике. Конечно, Роман не упустит шанс продемонстрировать свои физические данные и умудриться отжаться на руках вниз головой. Кроме того, Павел Воля напомнит о том, что у Курцына черный пояс по карате и предложит ему показать, как он умеет разбивать ногами и руками деревянные дощечки.

«Это вообще подстава, если честно! Это клееное дерево, бьется очень плохо, но я могу попробовать», – заявит актер.

Третьи гости программы также связаны с кино: актер Алексей Чадов и продюсер Гавриил Гордеев расскажут о своем новом фильме «Культурная комедия». Чадов приоткроет тайну над тем, как он едва не стал министром культуры Пермского края, а еще вспомнит смешную историю из детства. Оказывается, его бабушка всеми силами пыталась образовывать внуков, поэтому решила сводить их на «умное» кино, правда, выбор оказался не совсем удачным.

«В кинотеатре «Солнцево» показывали фильм «Трудно быть богом». И, нам бабушка: «О, на этот фильм поведу детей». И мы пошли на «Трудно быть богом», а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля», – посмеялся Алексей.

Наконец, киношники попытаются отгадать, что является произведением искусства, а что нет. Ну, а под занавес вместе с ведущими создадут свое собственное.

Смотрите «Шоу Воли» уже в это воскресенье, 28 июля, в 23:00 на ТНТ!

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