Введён в эксплуатацию реконструированный участок нефтепродуктопровода Рязань-Москва

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в промышленную эксплуатацию реконструированный участок магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань — Москва. Работы выполнялись на территории Рязанской области с января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В период плановой остановки МНПП в течение 53,5 часов АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного линейного участка длинной 9,9 км.

Был произведён монтаж участка трубопровода для транспортировки автомобильного бензина, проведены сварочно-монтажные и пусконаладочные работы, гидравлические испытания трубопровода. Выполнено устройство переходов через 11 коммуникаций, в том числе, через автомобильную и железную дороги и три газопровода, а также через 4 перехода малых водотоков. Было задействовано 37 человек и 21 единица спецтехники. Мероприятия выполнены в точном соответствии с планом и в установленные сроки.

Транспортировка нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов.