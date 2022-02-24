Вузы стали сокращать набор по ряду популярных направлений

Российские университеты сокращают набор по направлениям «Экономика» (от него за последний год отказались 54 вуза), «Менеджмент» (47), «Транспортные средства» (48), «Сфера обслуживания» (39), «Строительство» (18), следует из ежегодного мониторинга НИУ ВШЭ, который проводится при поддержке Минобрнауки.

– Направления «Строительство» и «Транспорт» — это очень дорогое образование. На «Строительство» всегда очень маленький конкурс: внебюджетного набора нет, бюджетные места зачастую не заполняются. Для вуза это достаточно убыточная история. Подчеркну, речь сейчас идет о непрофильных учебных учреждениях, — отметил в беседе с «Известиями» академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

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Учить же специалистов-транспортников затратно, добавил эксперт, непрофильный вуз попросту не может позволить себе закупать дорогостоящее оборудование ради небольшой группы студентов. На «Экономику» же и «Менеджмент» упал спрос самих абитуриентов, считает Виктор Болотов.

Однако некоторые вузы, наоборот, вводят все перечисленные выше направления. Правда, их меньше: «Экономику» и «Менеджмент» добавили в учебный план по 37 учебных заведений, «Транспортные средства» — девять, «Сферу обслуживания» — 16, «Строительство» — всего восемь.

В России «исключительно высокая динамика обновления высшего образования», отмечается в мониторинге, — в среднем она составляет около 20% в год. На практике это означает, что каждый пятый вуз ежегодно добавляет или сворачивает предметные программы.

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