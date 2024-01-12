Вузы анонсировали повышение стоимости платного обучения на 10-12%

В России обучение на платной основе в высших учебных заведениях подорожает. На 10-12% стоимость его может повыситься в новом учебном году, пишут «Известия» со ссылкой на слова ректора Российского нового университета Владимир Зернов.

На повышение стоимости обучения повлияет ряд причин. Дело и в увеличении затрат вузов на оборудование и программное обеспечение из-за ухода западных поставщиков, и в увеличении цен на услуги ЖКХ. Также учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

По словам Зернова, особенно тяжело в этой ситуации придётся негосударственным образовательным учреждениям. Причём, если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заёмные средства становится рискованно.

— Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придётся искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», — говорит Владимир Зернов.

Его слова подтверждают в государственных и коммерческих учебных заведениях. Их представители также отметили, что в 2024 году вузы увеличат затраты на образовательные программы.

— Мы также планируем увеличить стоимость в среднем на 10% по университету в целом, — рассказала начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева.

По её словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.