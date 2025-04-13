Воскресенье, 13 апреля, 2025
4.7 C
Рязань
Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Второклассники изнасиловали 10-летнюю девочку и остались безнаказанными в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Пронске в 2012 году второклассники изнасиловали 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в программе «Человек в праве с Андреем Куницыным» в выпуске от 13 апреля 2025 года.

Тринадцать лет назад маленькая Даша гуляла по лесу и встретилась с мальчиками, которые совершили в отношении нее «насильственные действия сексуального характера» и сняли происходящее на видео. Насильникам на момент преступления не исполнилось и 10 лет.

«Бабушка сказала: «Иди и посмотри гусей». Я пошла за гусями. Меня там мальчишки поймали и заставили», — вспоминает Даша.

Наказания малолетние мучители избежали, ведь фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности. Он наступает с 14 лет, по мнению законодательства, до этого момента дети не отдают отчет своим действиям и не осознают, что хорошо, а что плохо. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.