Второклассники изнасиловали 10-летнюю девочку и остались безнаказанными в Рязанской области

В Пронске в 2012 году второклассники изнасиловали 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в программе «Человек в праве с Андреем Куницыным» в выпуске от 13 апреля 2025 года.

Тринадцать лет назад маленькая Даша гуляла по лесу и встретилась с мальчиками, которые совершили в отношении нее «насильственные действия сексуального характера» и сняли происходящее на видео. Насильникам на момент преступления не исполнилось и 10 лет.

«Бабушка сказала: «Иди и посмотри гусей». Я пошла за гусями. Меня там мальчишки поймали и заставили», — вспоминает Даша.

Наказания малолетние мучители избежали, ведь фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности. Он наступает с 14 лет, по мнению законодательства, до этого момента дети не отдают отчет своим действиям и не осознают, что хорошо, а что плохо.