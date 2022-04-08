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Пятница, 8 апреля, 2022

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 9 апреля

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Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 9 апреля

7info7

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 9 апреля, сообщает пресс-служба администрации.

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Участие в уборке города примут представители власти, сотрудники муниципальных предприятий и предприятий иных форм собственности, неравнодушные жители города. Присоединиться к субботнику могут все желающие. Он начнётся в 09.00 и завершится к 11.00.

Основные локации, где состоится уборка:

  • Зелёная зона у дома №1 на улице Зубковой;
  • разворотный круг в Недостоеве;
  • улица Кальная (от школы №73 до ЖК «Триколор»);
  • Голенчинское шоссе;
  • парковка у БЦ «Флагман»;
  • зелёные зоны от остановки «ВНИИМС» до улицы Нахимова, от улицы Нахимова до Окружной дороги;
  • зелёные зоны в районе конечной остановки автобуса № 18 (в районе дома № 64 по улице Центральная);
  • зелёная зона на Касимовском шоссе между улицами Тимуровцев и Советской Армии за остановкой ТЦ Лента.

Всех участников субботника обеспечат необходимым инвентарём. При себе необходимо иметь перчатки.

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