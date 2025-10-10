Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 11 октября

В Рязани 11 октября состоится второй общегородской субботник в рамках традиционного осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы. В плане работ: уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Мероприятия по уборке будут организованы на следующих общественных территориях:

парк имени Гагарина;

сквер на Скорбященском мемориальном комплексе;

Михайловское шоссе;

сквер Быстрец на Касимовском шоссе;

территория в районе д. 11 по Московскому шоссе (около ТЦ Барс);

дорога (правая и левая обочины) от Славянского пр-кта до ул. Телевизионная;

территория около Конюшенного двора;

пр-д Белинского, д 7. Спортзал СШОР «Единство».

Следующие субботники состоятся 18 и 25 октября. Принять участие в них может любой желающий. Посмотреть локации можно на онлайн карте.

Кроме того, 18 октября в Рязани пройдет единый день озеленения в рамках плана комплексного озеленения территорий, подготовленного по поручению губернатора Павла Малкова. Для получения информации о городских акциях по озеленению, а также для уточнения возможности участия, включая предоставление саженцев, можно обращаться по телефонам: 51-01-77, 8-920-632-85-19 (МКУ «УДТ»), а также 29-48-16, 29-48-15 (Управление общественных отношений администрации).