Понедельник, 11 августа, 2025
18.4 C
Рязань
Спорт

Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере

Алексей Самохин

В субботу, 9 августа, накануне Дня строителя на Боровском затоне в Рязани уже во второй раз прошел большой спортивный фестиваль по сапсерфингу под названием «Рязанское Лукоморье». Инициировано событие ГК «Зеленый сад», которая на сей раз провела заодно и детский праздник «Сказочное Лукоморье». Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы. 

Комментируя событие, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич отметил: 

– Сегодня я наслаждаюсь фестивалем, как и все рязанцы. Фестиваль стал всероссийским, участвуют более 80 команд и более 100 индивидуальных участников. Команда «Зелёного сада», конечно, тоже участвует. Но отмечу, что наша задача всё-таки быть первыми в строительстве. 

Начались соревнования с мужской и женской индивидуальных гонок. Первым на берег вернулся наш гость из Беларуси. Это сап-путешественник, проплывший Волгу за 100 дней, Станислав Вулканов. Он выступил под красивым номером «10», после чего обозначил преимущества «гоночной трассы». 

– Дистанция необычная, интересная, — отметил Станислав. — В спортивных состязаниях дистанции обычно другие, здесь же была так называемая «змейка». Непривычно. Стартовали участники с промежутком в 15 секунд по пять человек, отчего было меньше проблем со стартом. Когда старт массовый, выдать хороший результат сложно. Здесь ты можешь выдать максимум скорости. 

Далее следовало, пожалуй, самое очаровательное и красочное событие фестиваля – детский костюмированный заплыв, участвовали в котором юные сап-серферы в возрасте от 7 до 17 лет. В этом соревновании оценивалась вовсе не скорость, а тематические наряды, отражающие, как именно участники видят «Рязанское Лукоморье». Именно поэтому в путь поплыли всевозможные герои пушкинских сказок – Кощей Бессмертный, Кот Учёный и другие. Были и некоторые неожиданные герои. 

– Сегодня я в костюме Олеси из произведения Александра Куприна «Олеся». Я его прочитала недавно и оно произвело на меня очень большое впечатление. Мне показалось, мой выбор подойдет к тематике «Лукоморья», потому что Олеся – девушка лесная, колдунья, – поделилась Наталья Сороквашина, участница, приехавшая аж из Великого Новгорода. 

Главный приз детского заплыва в итоге забрали сразу три девочки – Бабки Ёжки, проплывшие дистанцию на украшенном под поляну сапе вместе со своей собакой. Их костюмы идеально вписались в атмосферу праздника, где сосредоточились все самые классные активности – батуты, аквагрим, рыцарские турниры, мастер-классы, в том числе по лепке Колобков, выступление фокусника, за которым с удивлением наблюдали и родители, и не только. 

Групповой заплыв свёл в спортивном противостоянии 87 команд из Москвы, Рязани, Тулы, Воронежа и других городов. Новшеством этого года стал открытый турнир по сап-поло, в котором команды продемонстрировали, что они не только быстрые, но и ловкие. Во всех случаях борьба была напряженной, но справедливой. 

Настало время раскрыть главную интригу. Кубок и денежный приз по праву забрала столичная команда «20 пси», обозначившая, что их главной подготовкой помимо тренировок был «здоровый сон».

Завершилось «Лукоморье»-2025 зажигательным выступлением кавер-группы «ТРИИЮЛЯ». 

Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.
Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.

Последние новости

Общество

В Рязани заработал новый сервис, позволяющий посмотреть фотографию нарушения платной парковки

Напоминаем, что платные парковки работают с 8.00 до 18.00 по рабочим дням, в выходные и праздничные дни – бесплатно.
Происшествия

В Рязанской области 18-летний поставщик наркотиков склонял несовершеннолетнюю к их употреблению

Установлено, что с мая по июнь 2025 года молодой человек в составе группы лиц осуществлял сбыт наркотических веществ через «Интернет» на территории Рязанской области. Выяснилось, что юноша совершил склонение несовершеннолетней к потреблению запрещенных средств.
Происшествия

Жителя Рязанской области подозревают в избиении сотрудника полиции

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц Шиловского района Рязанской области, выражая явное неуважение к обществу, высказывался нецензурной бранью.
Медицина

Центр рефракционной хирургии готовят к открытию в Рязани

Там будет проводиться лазерная коррекция зрения по современной методике SmartSight. В здании полностью завершены ремонтные работы - от обустройства внешней входной группы до внутренней отделки. Уже размещено передовое оборудование, которое позволит выполнять полное обследование оптической системы глаза, оценивать состояние сетчатки, проводить операции по корректировке близорукости и астигматизма.
Спорт

В Рязани прошел Кубок города по футболу 8х8 среди команд ветеранов спорта

Игры кубка прошли в упорной борьбе, а победитель определился при помощи серии послематчевых пенальти, где более точными оказались футболисты команды ФК «Мэдисон».
Власть и политика

Фестиваль «Небо России» посетило более 50 тысяч гостей со всей России — Павел Малков

В этом году в мастерстве полета соревновались 25 команд из 11 регионов России. В Кубке России по командным соревнованиям коллектив Рязанской области получил серебро, а в индивидуальном зачете – бронза у нашего земляка Марка Стенина.
Общество

Школы № 28 временно переедет в здание школы 60/61

В 2025-2026 учебном году в МБОУ «Школа № 28» будет функционировать 21 класс-комплект: начальное общее образование – 10 классов, основное общее образование – 10 классов, среднее общее образование – 1 класс.
Экономика и бизнес

Железнодорожники провели встречу с аграриями в Рязани в канун перевозок нового урожая

Главной темой обсуждения стала перевозка зерна нового урожая железнодорожным транспортом. Так, в августе со станций Рязанской области планируется отправить почти 30 тысяч тонн зерна.