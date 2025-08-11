Второй областной сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» прошёл на Борковском карьере

В субботу, 9 августа, накануне Дня строителя на Боровском затоне в Рязани уже во второй раз прошел большой спортивный фестиваль по сапсерфингу под названием «Рязанское Лукоморье». Инициировано событие ГК «Зеленый сад», которая на сей раз провела заодно и детский праздник «Сказочное Лукоморье». Масштабная программа включала в себе четыре спортивных состязания, всевозможные активности для всей семьи и выступление музыкальной группы.

Комментируя событие, управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич отметил:

– Сегодня я наслаждаюсь фестивалем, как и все рязанцы. Фестиваль стал всероссийским, участвуют более 80 команд и более 100 индивидуальных участников. Команда «Зелёного сада», конечно, тоже участвует. Но отмечу, что наша задача всё-таки быть первыми в строительстве.

Начались соревнования с мужской и женской индивидуальных гонок. Первым на берег вернулся наш гость из Беларуси. Это сап-путешественник, проплывший Волгу за 100 дней, Станислав Вулканов. Он выступил под красивым номером «10», после чего обозначил преимущества «гоночной трассы».

– Дистанция необычная, интересная, — отметил Станислав. — В спортивных состязаниях дистанции обычно другие, здесь же была так называемая «змейка». Непривычно. Стартовали участники с промежутком в 15 секунд по пять человек, отчего было меньше проблем со стартом. Когда старт массовый, выдать хороший результат сложно. Здесь ты можешь выдать максимум скорости.

Далее следовало, пожалуй, самое очаровательное и красочное событие фестиваля – детский костюмированный заплыв, участвовали в котором юные сап-серферы в возрасте от 7 до 17 лет. В этом соревновании оценивалась вовсе не скорость, а тематические наряды, отражающие, как именно участники видят «Рязанское Лукоморье». Именно поэтому в путь поплыли всевозможные герои пушкинских сказок – Кощей Бессмертный, Кот Учёный и другие. Были и некоторые неожиданные герои.

– Сегодня я в костюме Олеси из произведения Александра Куприна «Олеся». Я его прочитала недавно и оно произвело на меня очень большое впечатление. Мне показалось, мой выбор подойдет к тематике «Лукоморья», потому что Олеся – девушка лесная, колдунья, – поделилась Наталья Сороквашина, участница, приехавшая аж из Великого Новгорода.

Главный приз детского заплыва в итоге забрали сразу три девочки – Бабки Ёжки, проплывшие дистанцию на украшенном под поляну сапе вместе со своей собакой. Их костюмы идеально вписались в атмосферу праздника, где сосредоточились все самые классные активности – батуты, аквагрим, рыцарские турниры, мастер-классы, в том числе по лепке Колобков, выступление фокусника, за которым с удивлением наблюдали и родители, и не только.

Групповой заплыв свёл в спортивном противостоянии 87 команд из Москвы, Рязани, Тулы, Воронежа и других городов. Новшеством этого года стал открытый турнир по сап-поло, в котором команды продемонстрировали, что они не только быстрые, но и ловкие. Во всех случаях борьба была напряженной, но справедливой.

Настало время раскрыть главную интригу. Кубок и денежный приз по праву забрала столичная команда «20 пси», обозначившая, что их главной подготовкой помимо тренировок был «здоровый сон».

Завершилось «Лукоморье»-2025 зажигательным выступлением кавер-группы «ТРИИЮЛЯ».