Второй этап ремонта дороги по улице Большой в Рыбном пройдет в 2025 году

В 2025 году продолжится ремонт дороги по улице Большой в городе Рыбное. Об этом сообщили 25 марта на заседании правительства.

С вопросом о ремонте дороги обратились к главе региона в социальных сетях. Замглавы администрации Рябновского района Екатерина Копылова отметила, что работы разделены на 3 этапа. Первый реализован в прошлом году: отремонтирован участок протяженностью 615 м. В текущем – в порядок приведут еще 756 м дороги. На это выделена субсидия в размере 13,8 млн рублей.

Третий этап запланирован на 2026 год.